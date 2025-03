Parque Natural de Blumenau conta com trilhas autoguiadas para apaixonados por aventura O Parque das Nascentes é uma ótima opção para quem deseja aproveitar o fim de semana em meio à natureza ND Mais|Do R7 08/03/2025 - 12h05 (Atualizado em 08/03/2025 - 12h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Muito além da cultura e tradição, a cidade de Blumenau também reúne belas paisagens e oportunidades de exploração da natureza preservada. O Parque Municipal das Nascentes, localizado no bairro Garcia, é uma das opções para os amantes de aventura. A área conta com três trilhas autoguiadas, ideal para quem gosta de exploração.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todas as trilhas e belezas do Parque das Nascentes!

Leia Mais em ND Mais:

Chapecó antecipa venda de peixes para a Quaresma; veja dias e horários

Joinville 174 anos: fotos antigas mostram como eram empresas e locais da cidade

Silvinei Vasques apresenta defesa sobre denúncia da PGR; veja na íntegra