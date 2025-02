Parque Náutico Walter Lange: tradição e modernidade em um novo espaço para Florianópolis Projeto valoriza a história do remo na Capital e amplia as opções de lazer e integração urbana na Beira-Mar Norte e na Baía Sul ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 19h07 (Atualizado em 24/01/2025 - 19h07 ) twitter

A Baía Sul está prestes a ganhar um novo cartão-postal. Começaram na última semana as obras de revitalização do Parque Náutico Walter Lange, um projeto que resgata a tradição do remo, o primeiro esporte da Capital, enquanto amplia as opções de lazer e convivência na cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre essa revitalização que promete transformar Florianópolis!

