Parque que faz parte do novo shopping de Chapecó abre ao público O parque faz parte do primeiro shopping a céu aberto de Chapecó; oferece uma estrutura completa para recreação e atividades esportivas... ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 19/02/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A partir deste sábado (22), Chapecó e região passam a contar com um novo espaço de lazer e esportes: o Parque do Pulse Open Mall, que faz parte do novo shopping que está sendo construído no Bairro Millenium, próximo à BR-480.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra tudo sobre esse novo espaço que promete transformar a experiência de lazer na cidade!

Leia Mais em ND Mais:

Motorista é condenado por causar acidente que matou casal na BR-470 em SC

1,5 mil campos de futebol: desmatamento na Mata Atlântica de SC dobrou em 10 anos

Empresa de aço fatura R$ 85 milhões e planeja expansão em SC