'Partido mais à direita do Brasil, mas sem extremismo': presidente revela atual fase do Novo Em entrevista ao ND Mais, Eduardo Ribeiro afirma que o Novo vive seu auge, defende o liberalismo como base do partido e descarta rótulo...

O presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, afirmou, em entrevista exclusiva ao portal ND Mais, que a legenda vive hoje a melhor fase de sua trajetória. Segundo ele, o partido alcançou maturidade política, se firmando como “o mais à direita do Brasil” sem “nunca ter sido extremista”. Mesmo com pouco tempo de estrada, o registro oficial saiu em 2015, o Novo já marca presença em diversos estados, com prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais. E a meta, segundo Eduardo, é crescer ainda mais nas eleições de 2026.

Para saber mais sobre a visão do presidente do Partido Novo e suas perspectivas para o futuro, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

