Partido Novo de olho no governo de SC: 'Adriano Silva colocou Joinville no mapa outra vez' Prefeito de Joinville pode ser aposta do Partido Novo para liderar Santa Catarina em 2026, diz presidente da sigla ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 06h55 (Atualizado em 24/05/2025 - 06h55 )

Em entrevista exclusiva ao portal ND Mais, o presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, elogiou o prefeito de Joinville, Adriano Silva, e não descartou a possibilidade de uma candidatura dele ao Governo de Santa Catarina em 2026. “É muito cedo ainda, mas o fato é que o Adriano se tornou uma figura, não por ser cobiçada por um lado ou de outro, mas por ter colocado Joinville no mapa mais uma vez […] Joinville hoje é reconhecida por diversos institutos como um modelo de gestão pública”, afirmou Eduardo Ribeiro.

Para saber mais sobre essa possível candidatura e o futuro político de Adriano Silva, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

