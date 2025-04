Páscoa 2025: mesmo com alta no valor do cacau, varejistas estimam aumento de 12% nas vendas Confira dicas para não gastar mais do que o orçamento permite nesta Páscoa ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 15h29 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h29 ) twitter

A Páscoa de 2025 promete ser um período de celebração, tanto para os consumidores quanto para os varejistas, que estão otimistas com o aumento nas vendas. Apesar da alta de 18% no preço do cacau em 2024, que afetou os custos dos produtos típicos da data, os consumidores mantêm sua tradição de compra, e as perspectivas são positivas para o setor supermercadista.

Para saber mais sobre as expectativas e estratégias para a Páscoa de 2025, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

