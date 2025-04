Páscoa com temperaturas amenas no Sul de SC; confira previsão do tempo Em Criciúma e região, no sábado e no domingo, máximas não devem passar dos 22°C ND Mais|Do R7 19/04/2025 - 20h45 (Atualizado em 19/04/2025 - 20h45 ) twitter

Uma frente fria chega em Santa Catarina e derruba as temperaturas neste fim de semana. Em Criciúma e região, conforme a previsão do tempo, no sábado (19), os termômetros ficam entre 17°C e 22°C e, no domingo de Páscoa (20), entre 15°C e 22°C, de acordo com o climatologista, Márcio Sônego.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a previsão do tempo e se preparar para a Páscoa!

