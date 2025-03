Páscoa em Blumenau: programação começa nesta quinta-feira; veja as atrações O evento inicia a partir das 19h e terá 30 dias de duração, seguindo até 27 de abril, levando diversão e cultura aos visitantes; confira... ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 27/03/2025 - 20h05 ) twitter

Com o tema “Uma aventura de pura diversão”, o Parque Vila Germânica dá início à programação da Páscoa em Blumenau nesta quinta-feira (27), a partir das 19h. O evento terá 30 dias de duração, seguindo até 27 de abril, levando diversão e cultura aos visitantes.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as atrações e a programação completa!

