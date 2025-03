Passageiro é preso com R$ 700 mil em drogas no Aeroporto de Florianópolis Substâncias ilícitas foram encontradas em fundo falso de bagagem durante inspeção em voo com origem em Lisboa ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 14h46 (Atualizado em 12/03/2025 - 14h46 ) twitter

Uma inspeção de rotina terminou com a prisão de um homem e, aproximadamente, R$ 700 mil em drogas apreendidas em aeroporto de Santa Catarina. Segundo a Receita Federal, as substâncias foram localizadas no fundo falso de uma mala, durante fiscalização em um voo vindo de Lisboa para o terminal de Florianópolis.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa apreensão impressionante!

