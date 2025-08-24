Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Passageiro preso por abandonar cachorro no aeroporto de Florianópolis é solto após audiência

Homem foi impedido de embarcar com o animal porque a caixa de transporte não cumpria os requisitos da companhia aérea; ele vai responder...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O passageiro preso por maus-tratos após abandonar um cachorro no aeroporto de Florianópolis foi solto em audiência de custódia no Distrito Federal (DF). O incidente ocorreu na quarta-feira (20), mas o homem foi liberado na quinta-feira (21). Ele havia sido impedido de embarcar com o animal porque a caixa utilizada para o transporte não atendia os requisitos da companhia aérea.

Saiba mais sobre este caso polêmico e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.