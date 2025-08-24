Passageiro preso por abandonar cachorro no aeroporto de Florianópolis é solto após audiência
Homem foi impedido de embarcar com o animal porque a caixa de transporte não cumpria os requisitos da companhia aérea; ele vai responder...
O passageiro preso por maus-tratos após abandonar um cachorro no aeroporto de Florianópolis foi solto em audiência de custódia no Distrito Federal (DF). O incidente ocorreu na quarta-feira (20), mas o homem foi liberado na quinta-feira (21). Ele havia sido impedido de embarcar com o animal porque a caixa utilizada para o transporte não atendia os requisitos da companhia aérea.
