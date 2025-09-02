Logo R7.com
Passagem relâmpago: Elio Sizenando deixa o Figueirense após três jogos na Série C

Figueirense confirma a saída do técnico Elio Sizenando após três jogos no comando do clube

ND Mais|Do R7

O técnico Elio Sizenando não irá continuar no comando do Figueirense na disputa da Copa SC. Nesta segunda-feira (1º), o Departamento de Futebol do clube confirmou a saída do treinador.

