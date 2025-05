Pássaro ‘topetudo’ chega a SC e vira nova estrela de parque Apelidado de "Muçum" pela equipe do local, pássaro é tipicamente brasileiro e chama atenção pelo "topete" ND Mais|Do R7 18/05/2025 - 05h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 05h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Parque Zoobotânico, em Brusque, recebeu o mais novo morador do município na última semana: uma ave da espécie mutum-de-penacho, apelidada de Muçum pela equipe do zoológico. A ave chegou diretamente do criadouro Onça Pintada, em Curitiba, mantido pela Associação de Pesquisa e Conservação da Vida Silvestre. O “topete” do pássaro chama atenção por parecer que o animal tem cabelos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa nova atração do parque!

Leia Mais em ND Mais:

Joinville x Barra na Série D: onde assistir ao vivo com imagens e horário

Dia Internacional de Combate à LGBTfobia relembra decisão da OMS que mudou a história LGBTQIA+

Reinaldo Carneiro Bastos se candidata à presidência da CBF após saída de Ednaldo Rodrigues