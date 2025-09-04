Passeie de balsa e descubra a terceira cidade mais antiga do Brasil, com mais de 500 anos em SC
A balsa sai da Vila da Glória, atravessa as águas da Baía da Babitonga e leva os visitantes diretamente até São Francisco do Sul
Você sabia que uma das cidades mais antigas do Brasil está escondida no Litoral Norte catarinense? São Francisco do Sul, carinhosamente chamada de São Chico, guarda mais de 500 anos de história e é considerada a terceira cidade mais antiga do país. Fundada em 1504, a cidade preserva um dos centros históricos mais belos do Brasil, com casarões seculares, ruas de pedra e uma arquitetura ibero-açoriana que remete aos primeiros colonizadores.
