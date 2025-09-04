Passeie de balsa e descubra a terceira cidade mais antiga do Brasil, com mais de 500 anos em SC A balsa sai da Vila da Glória, atravessa as águas da Baía da Babitonga e leva os visitantes diretamente até São Francisco do Sul ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 23h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 23h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Você sabia que uma das cidades mais antigas do Brasil está escondida no Litoral Norte catarinense? São Francisco do Sul, carinhosamente chamada de São Chico, guarda mais de 500 anos de história e é considerada a terceira cidade mais antiga do país. Fundada em 1504, a cidade preserva um dos centros históricos mais belos do Brasil, com casarões seculares, ruas de pedra e uma arquitetura ibero-açoriana que remete aos primeiros colonizadores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa joia histórica!

Leia Mais em ND Mais:

‘Anjo de Deus’: um ano após assassinato em SC, homenagens recordam o legado do PM Davi Appel

Jovem de 26 anos morre em colisão frontal na BR-470 em SC

Como renegociar dívidas com novo serviço gratuito do Procon de SC