Passeio ciclístico deve reunir mais de três mil pessoas em Balneário Rincão Evento está marcado para o dia 25 de janeiro; largada será a partir das 16h e o trajeto é de 15 quilômetros ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 20/01/2025 - 10h07 )

O município de Balneário Rincão, no Sul de Santa Catarina, será palco do 17º Passeio Ciclístico da Integração no dia 25 de janeiro. O evento é considerado o maior do gênero nas praias do Sul do Brasil. A tradicional atividade deve reunir mais de três mil ciclistas, de diferentes idades, para um percurso de 15 quilômetros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse grande evento!

