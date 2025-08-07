Pastel em formato de capivara vira atração gastronômica em SC O “capistel” possui versões salgadas e doces e já chama a atenção em Blumenau, no Vale do Itajaí ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 07/08/2025 - 00h57 ) twitter

Blumenau ganhou uma novidade curiosa que promete atrair fãs de gastronomia e de curiosidades regionais: o “capistel”, um pastel em formato de capivara.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa iguaria que está fazendo sucesso!

