Pastel em formato de capivara vira atração gastronômica em SC
O “capistel” possui versões salgadas e doces e já chama a atenção em Blumenau, no Vale do Itajaí
Blumenau ganhou uma novidade curiosa que promete atrair fãs de gastronomia e de curiosidades regionais: o “capistel”, um pastel em formato de capivara.
Blumenau ganhou uma novidade curiosa que promete atrair fãs de gastronomia e de curiosidades regionais: o “capistel”, um pastel em formato de capivara.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa iguaria que está fazendo sucesso!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa iguaria que está fazendo sucesso!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: