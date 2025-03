Paternidade socioafetiva pode ser reconhecida diretamente em cartório O reconhecimento é realizado no cartório de Registro Civil e é mais um serviço que representa desjudicialização no Brasil ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 13h47 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h47 ) twitter

Desde 2017, é possível fazer, em cartório, o reconhecimento da filiação socioafetiva, procedimento por meio do qual se reconhece a existência de uma relação de afeto, sem vínculo biológico. O reconhecimento pode ser realizado no cartório de Registro Civil, desde que haja a concordância da mãe e ou do pai biológico – em caso de filhos menores – e com a concordância do filho a ser reconhecido – em caso de maiores de 18 anos.

Saiba mais sobre como esse procedimento pode garantir direitos importantes para as crianças e facilitar a formalização de laços afetivos consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

