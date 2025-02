Patinadores artísticos estão entre os 64 passageiros do avião que caiu em Washington Segundo imprensa norte-americana, Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais em 1994, estavam o voo comercial com destino... ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 13h47 (Atualizado em 30/01/2025 - 13h47 ) twitter

Um casal de patinadores artísticos está entre as vítimas do acidente entre avião e helicóptero, na madrugada desta quinta-feira (30). A queda das aeronaves deixou, ao menos, 64 mortos nos arredores de Washington, capital dos Estados Unidos. Um porta-voz do Kremlin confirmou que os russos, Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, estavam no voo comercial com outros patinadores. Até o início da manhã, não havia informação de sobreviventes.

Saiba mais sobre este trágico acidente e suas consequências no site do nosso parceiro ND Mais.

