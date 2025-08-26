‘Patrimônio cultural’: Bar do Boni se defende após ser condenado à demolição em Florianópolis
Justiça Federal determinou a demolição de toda a estrutura do Bar do Boni — incluindo o contêiner interno, o deck, trapiches e quaisquer...
Após ser condenado à demolição, o Bar do Boni defendeu a importância cultural e econômica para Florianópolis. Localizado na Avenida das Rendeiras, às margens da Lagoa da Conceição, o estabelecimento terá que ser demolido após uma decisão da Justiça Federal na sexta-feira (22). Segundo decisão do juiz Charles Jacob Giacomini, da 6ª Vara Federal Ambiental de Florianópolis, a estrutura foi erguida sem autorização em uma APP (Área de Preservação Permanente).
