‘Patrimônio cultural’: Bar do Boni se defende após ser condenado à demolição em Florianópolis Justiça Federal determinou a demolição de toda a estrutura do Bar do Boni — incluindo o contêiner interno, o deck, trapiches e quaisquer... ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 02h18 (Atualizado em 26/08/2025 - 02h18 ) twitter

Após ser condenado à demolição, o Bar do Boni defendeu a importância cultural e econômica para Florianópolis. Localizado na Avenida das Rendeiras, às margens da Lagoa da Conceição, o estabelecimento terá que ser demolido após uma decisão da Justiça Federal na sexta-feira (22). Segundo decisão do juiz Charles Jacob Giacomini, da 6ª Vara Federal Ambiental de Florianópolis, a estrutura foi erguida sem autorização em uma APP (Área de Preservação Permanente).

