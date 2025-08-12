Paulinho Gambier segue no comando do JEC Futsal até o fim da temporada Treinador voltou ao clube para assumir as categorias de base e foi efetivado após quatro partidas no time principal ND Mais|Do R7 11/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h18 ) twitter

Depois de quatro jogos comandando interinamente o JEC Futsal, o técnico Paulinho Gambier foi efetivado até o fim da temporada. O clube anunciou oficialmente a efetivação na manhã desta segunda-feira (11).

