Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Paulinho Gambier segue no comando do JEC Futsal até o fim da temporada

Treinador voltou ao clube para assumir as categorias de base e foi efetivado após quatro partidas no time principal

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Depois de quatro jogos comandando interinamente o JEC Futsal, o técnico Paulinho Gambier foi efetivado até o fim da temporada. O clube anunciou oficialmente a efetivação na manhã desta segunda-feira (11).

Para mais detalhes sobre essa decisão e o futuro do JEC Futsal, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.