Paulistão é sucesso de audiência na tela da NDTV – RECORD A emissora conta com a transmissão do Campeonato Paulista e também do Brasileirão impulsionando o futebol nacional de Janeiro a Dezembro... ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 10/03/2025 - 21h45 ) twitter

A semifinal do Campeonato Paulista exibida neste domingo (9) foi um sucesso no Brasil todo com a Record liderando o horário de transmissão do jogo, e em SC, não foi diferente. A partida entre Corinthians x Santos, que terminou em 2×1, garantiu números exponenciais ao canal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

