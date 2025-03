Paulistão na RECORD fica na liderança, chega a 26 pontos e marca mais que soma das concorrentes A emissora obteve mais que o dobro da segunda colocada (22,8 x 10,1) e quase cinco vezes mais que a terceira (22,8 x 5) ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 20h25 (Atualizado em 17/03/2025 - 20h25 ) twitter

O jogador Vitor Roque, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador do SC Corinthians P, durante partida válida pelas finais, do Campeonato Paulista, Série A1, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Vitória do Corinthians e da RECORD no primeiro jogo da final do Paulistão 2025. Com números maiores que os da concorrentes somados, a emissora ficou na liderança isolada e obteve os melhores números de audiência desde o início do campeonato.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante final!

