Pauta ressurge e vereadores vão votar proibição de caixas de som nas praias de Florianópolis Projeto de Lei Complementar vai à votação na sessão desta segunda-feira (7); texto sobre a proibição das caixas de som é de 2023 de... ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 14h07 (Atualizado em 07/04/2025 - 14h07 )

Vai à votação na Câmara de Florianópolis, nesta segunda-feira (7), um Projeto de Lei Complementar que proíbe o uso de caixas de som, alto-falantes ou quaisquer outros equipamentos nas praias da Capital.

Saiba mais sobre essa polêmica proposta e suas implicações no site do nosso parceiro ND Mais.

