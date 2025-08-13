PC não descarta homicídio em morte de casal achado em banheira de motel na Grande Florianópolis
Jefferson Sagaz e Ana Carolina Silva, de 37 anos, desapareceram após uma festa no domingo (10); nenhuma hipótese é descartada pelas...
A Polícia Civil de Santa Catarina não descarta nenhuma possibilidade no caso do casal achado morto em motel na Grande Florianópolis, inclusive a de homicídio. O policial militar Jefferson Luiz Sagaz e a esposa, a empresária Ana Carolina Silva, foram encontrados sem vida, na madrugada desta terça-feira (12), dentro da banheira do quarto em que estavam.
A Polícia Civil de Santa Catarina não descarta nenhuma possibilidade no caso do casal achado morto em motel na Grande Florianópolis, inclusive a de homicídio. O policial militar Jefferson Luiz Sagaz e a esposa, a empresária Ana Carolina Silva, foram encontrados sem vida, na madrugada desta terça-feira (12), dentro da banheira do quarto em que estavam.
Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: