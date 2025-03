Pé-de-Meia Licenciaturas: inscrições encerram neste domingo; veja como participar Programa vai fornecer até 12 mil bolsas de R$ 1.050 para incentivar a formação de professores; cadastro é feito de forma totalmente... ND Mais|Do R7 30/03/2025 - 18h51 (Atualizado em 30/03/2025 - 18h51 ) twitter

As inscrições para o Pé-de-Meia Licenciaturas, programa do governo federal que incentiva o ingresso na carreira como professor através de auxílio financeiro, encerram neste domingo (30). O resultado final com a lista de candidatos selecionados será divulgado em 14 de abril. Saiba como participar.

