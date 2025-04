Pedestre morre atropelado na BR-101, em Garuva; motorista fugiu sem prestar socorro Pedestre atropelado não resistiu aos ferimentos e morreu no local; veículo ainda não foi identificado ND Mais|Do R7 19/04/2025 - 00h05 (Atualizado em 19/04/2025 - 00h05 ) twitter

Na noite desta quinta-feira (17), um pedestre morreu ao ser atropelado na BR-101 em Garuva, no Norte de Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta das 20h10, no KM 10,2. Segundo as informações repassadas pela Arteris, concessionária da rodovia, o atropelamento foi registrado no sentido Norte (Curitiba). Na região, há um posto de gasolina.

