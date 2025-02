Pediatra, cardiologista e psiquiatra: Chapecó tem processo seletivo para médicos As inscrições para médicos continuam até segunda-feira (24); interessados deverão buscar a Secretaria de Saúde ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, está com um processo seletivo aberto para a área da saúde. As inscrições continuam até segunda-feira (24).

Saiba mais sobre as vagas e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Prefeitura nos Bairros: Blumenau lança iniciativa com serviços para a comunidade

Após impasse, moradores da praia do Forte esperam por audiência de conciliação em Florianópolis

Pesquisadores identificam girinos infectados com vírus letal em Guaramirim