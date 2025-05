Pedidos de hambúrguer crescem 12% em SC e revela tendência de consumo Santa Catarina registrou nos primeiros quatro meses de 2025, 3 milhões de pedidos de hambúrguer ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 04h55 (Atualizado em 29/05/2025 - 04h55 ) twitter

Santa Catarina é um dos estados que mais consome hambúrguer no Brasil. Em 2024, o estado registrou 9 milhões de pedidos do prato na categoria Restaurante do iFood. Nos primeiros quatro meses de 2025, já foram feitos 3 milhões de pedidos, um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado.

Para saber mais sobre essa tendência de consumo e os dados surpreendentes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

