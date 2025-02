Pedreiro suspeito de matar mulher a marretadas com ex-vereador é preso em São Bento do Sul Segundo as investigações, pedreiro e ex-vereador, marido da vítima, foram vistos juntos cobertos sangue após a vítima ser morta a marretadas... ND Mais|Do R7 15/02/2025 - 22h05 (Atualizado em 15/02/2025 - 22h05 ) twitter

A PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina) prendeu em São Bento do Sul (SC), nesta sexta-feira (14), um pedreiro suspeito de participar no feminicídio de Josicler Pieckocz. Segundo as investigações, a vítima teria sido assassinada a marretadas em Piên (PR) por um pedreiro e por seu marido, o ex-vereador de Piên, Leonides Maahs, na última terça-feira (11).

