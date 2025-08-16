‘Pega ladrão’: homem é preso cinco minutos após furto em Balneário Camboriú
Vítima conta que viu suspeito tentar levar bicicleta e gritou por ajuda
Um homem foi preso em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã da última quinta-feira (14) cinco minutos após tentar furtar uma bicicleta nas proximidades do Atlântico Shopping.
Um homem foi preso em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã da última quinta-feira (14) cinco minutos após tentar furtar uma bicicleta nas proximidades do Atlântico Shopping.
Para mais detalhes sobre essa rápida ação da Guarda Municipal, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre essa rápida ação da Guarda Municipal, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: