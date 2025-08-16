Logo R7.com
‘Pega ladrão’: homem é preso cinco minutos após furto em Balneário Camboriú

Vítima conta que viu suspeito tentar levar bicicleta e gritou por ajuda

ND Mais|Do R7

Um homem foi preso em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã da última quinta-feira (14) cinco minutos após tentar furtar uma bicicleta nas proximidades do Atlântico Shopping.

Para mais detalhes sobre essa rápida ação da Guarda Municipal, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

