Peixaria tradicional é interditada no Mercado Público de Florianópolis; veja motivo

Uma operação de fiscalização no Mercado Público de Florianópolis, nesta sexta-feira (4), levou à interdição da tradicional Peixaria Souza, localizada no Box 24. Durante a vistoria, foram apreendidos 200 kg de pescado considerado impróprio para o consumo. A infração mais grave, porém, foi a constatação do uso de um aditivo químico proibido.

