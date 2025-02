Peixes aparecem mortos após explosão de caminhão na BR-101 em SC Explosão aconteceu na BR-101 em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis; caminhão carregava clorito de sódio ND Mais|Do R7 26/01/2025 - 05h06 (Atualizado em 26/01/2025 - 05h06 ) twitter

Os impactos ambientais causados pela explosão de um caminhão carregado com produto perigoso na BR-101 em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis, já começaram a ser sentidos. Após o acidente, que ocorreu na manhã deste sábado (25), peixes começaram a morrer em um rio próximo à rodovia e o IMA (Instituto do Meio Ambiente) atua para monitorar a situação.

Saiba mais sobre os impactos e as ações do IMA consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

