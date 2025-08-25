Peixes mortos em rio de Santa Catarina revelam contaminação e possível crime ambiental
A Fujama investiga a contaminação no Rio Cerro, cujos peixes mortos foram levados pela correnteza ao Rio Jaraguá
Vários peixes mortos apareceram no Rio Jaraguá, em Jaraguá do Sul, no sábado (23). A Fujama (Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente) recebeu denúncias e enviou uma equipe, que identificou a contaminação no Rio Cerro e constatou que os peixes mortos estavam sendo arrastados pela correnteza até o Jaraguá.
Para entender melhor essa situação alarmante e suas implicações
