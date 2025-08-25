Peixes mortos em rio de Santa Catarina revelam contaminação e possível crime ambiental A Fujama investiga a contaminação no Rio Cerro, cujos peixes mortos foram levados pela correnteza ao Rio Jaraguá ND Mais|Do R7 25/08/2025 - 03h57 (Atualizado em 25/08/2025 - 03h57 ) twitter

Vários peixes mortos apareceram no Rio Jaraguá, em Jaraguá do Sul, no sábado (23). A Fujama (Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente) recebeu denúncias e enviou uma equipe, que identificou a contaminação no Rio Cerro e constatou que os peixes mortos estavam sendo arrastados pela correnteza até o Jaraguá.

Para entender melhor essa situação alarmante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

