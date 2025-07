‘Pendurada no cinto de segurança’: vítima relata desespero em acidente com ônibus na BR-101 Uma pessoa morreu e outra está em estado grave; ocorrência foi registrada em Laguna na manhã desta terça-feira (22) ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 22/07/2025 - 21h37 ) twitter

Passageiros de um ônibus que saiu de Porto Alegre com destino a Curitiba viveram momentos de desespero na madrugada desta terça-feira (22), em Laguna*, no Sul de Santa Catarina. Um acidente com o veículo foi registrado na altura do km 296, na marginal, sentido Norte. Uma vítima morreu. Ao todo, 33 pessoas estavam a bordo. Outras oito vítimas foram encaminhadas feridas a hospitais da região; uma em estado grave. Trata-se de uma mulher, que foi levada por socorristas da ViaCosteira, que administra o trecho Sul da BR-101.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

