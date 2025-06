“Pensar pobre inibe a inovação”; as cinco frases de Luiza Trajano que vão te fazer refletir A empresária brasileira divertiu o público e causou reflexão na primeira palestra da Gramado Summit 2025; Confira as cinco frases de... ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 16h57 (Atualizado em 04/06/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A empresária e SEO da rede de lojas Magazine Luiza, participou de um painel com o jornalista e empresário, Phelipe Siani, no palco principal da Gramado Summit, que começou nesta quarta-feira, 04, no Rio Grande do Sul. Luiza, que segue atuando pela rede de lojas da família, aos 76 anos, destacou a importância da cultura de inovação na empresa.

Para mais insights inspiradores, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

O que é arsênio, veneno letal usado por amiga em bolo que matou adolescente em SP

Com média de menos de 0,5 gols sofridos no primeiro turno, JEC tem melhor defesa da Série D

Entenda o processo de municipalização do Complexo Esportivo do Sesi em Blumenau