Pensou em subir a Serra? Veja se SC terá mais picos de neve neste fim de semana

Fenômeno é causado pelo avanço de uma massa de ar frio e seco de origem polar que garante as temperaturas congelantes no final de semana...

A Serra de Santa Catarina amanheceu com neve neste sábado (9) e transformou a paisagem de São Joaquim. O fenômeno é causado pelo avanço de uma massa de ar frio e seco de origem polar que garante as temperaturas congelantes no final de semana. O meteorologista Piter Scheuer explicou quais as chances de nevar novamente nos próximos dias.

