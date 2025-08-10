Pensou em subir a Serra? Veja se SC terá mais picos de neve neste fim de semana
Fenômeno é causado pelo avanço de uma massa de ar frio e seco de origem polar que garante as temperaturas congelantes no final de semana...
A Serra de Santa Catarina amanheceu com neve neste sábado (9) e transformou a paisagem de São Joaquim. O fenômeno é causado pelo avanço de uma massa de ar frio e seco de origem polar que garante as temperaturas congelantes no final de semana. O meteorologista Piter Scheuer explicou quais as chances de nevar novamente nos próximos dias.
A Serra de Santa Catarina amanheceu com neve neste sábado (9) e transformou a paisagem de São Joaquim. O fenômeno é causado pelo avanço de uma massa de ar frio e seco de origem polar que garante as temperaturas congelantes no final de semana. O meteorologista Piter Scheuer explicou quais as chances de nevar novamente nos próximos dias.
Para saber mais sobre a previsão do tempo e as chances de neve, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre a previsão do tempo e as chances de neve, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: