Pequena cidade de SC abre processo seletivo com salários acima de R$ 14 mil
Vagas são para cadastro reserva na Secretaria de Saúde de Capivari de Baixo; profissionais de níveis médio, técnico e superior podem...
Uma pequena cidade do Sul de Santa Catarina lançou um processo seletivo para formar cadastros reservas para profissionais de níveis médio, técnico e superior. As vagas são para a Secretaria Municipal de Saúde de Capivari de Baixo. Os interessados têm até às 17h do dia 5 de setembro para se inscrever pelo site da Unibave. Os salários variam entre R$ 1.985,47 e R$ 14.431,50 e as cargas horárias são de 10 a 40 horas semanais.
