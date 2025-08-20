Pequena cidade de SC abre processo seletivo com salários acima de R$ 14 mil Vagas são para cadastro reserva na Secretaria de Saúde de Capivari de Baixo; profissionais de níveis médio, técnico e superior podem... ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 05h17 (Atualizado em 20/08/2025 - 05h17 ) twitter

Uma pequena cidade do Sul de Santa Catarina lançou um processo seletivo para formar cadastros reservas para profissionais de níveis médio, técnico e superior. As vagas são para a Secretaria Municipal de Saúde de Capivari de Baixo. Os interessados têm até às 17h do dia 5 de setembro para se inscrever pelo site da Unibave. Os salários variam entre R$ 1.985,47 e R$ 14.431,50 e as cargas horárias são de 10 a 40 horas semanais.

