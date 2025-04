Pequena cidade de SC abre processo seletivo; salários chegam a R$ 8,5 mil Vagas abertas abrangem oportunidades nas áreas de saúde e educação de Timbé do Sul ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 01h25 (Atualizado em 24/04/2025 - 01h25 ) twitter

Nessa terça-feira (22), o município de Timbé do Sul, no Extremo Sul de Santa Catarina, abriu dois processos seletivos nas áreas de saúde e de educação. As inscrições devem ser realizadas até a próxima quinta-feira (24), na prefeitura. A classificação parcial dos candidatos será divulgada até 28 de abril. O prazo para apresentação de recursos será até dia 29 do mesmo mês, às 16h. No dia 30, até as 17h, será realizada a confirmação e divulgação da classificação final dos processos seletivos.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades e como se inscrever!

