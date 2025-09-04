Pequena cidade de SC com 23 km de orla abre processo seletivo para área da saúde Inscrições estão abertas em Balneário Gaivota até 28 de setembro ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 04h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 04h37 ) twitter

A Prefeitura de Balneário Gaivota, no Extremo Sul de Santa Catarina, abriu, nesta quarta-feira (3), um processo seletivo para cargos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias. As inscrições encerram no dia 28 de setembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as oportunidades disponíveis!

