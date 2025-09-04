Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Pequena cidade de SC com 23 km de orla abre processo seletivo para área da saúde

Inscrições estão abertas em Balneário Gaivota até 28 de setembro

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A Prefeitura de Balneário Gaivota, no Extremo Sul de Santa Catarina, abriu, nesta quarta-feira (3), um processo seletivo para cargos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias. As inscrições encerram no dia 28 de setembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as oportunidades disponíveis!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.