Pequeno município de SC abre concurso público com salários de até R$ 11,4 mil

A Prefeitura de Riqueza, no Oeste de Santa Catarina, lançou edital de concurso público para preencher 11 vagas em diferentes áreas

ND Mais|Do R7

A Prefeitura de Riqueza, no Oeste de Santa Catarina, lançou edital de concurso público para preencher 11 vagas em diferentes áreas e níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.577,68 e R$ 11.458,40 para jornada de 40 horas semanais.

