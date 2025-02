Pequeno recanto em SC teve ‘boom’ gastronômico em 2024 'Boom' gastronômico da cidade de 28 mil habitantes expande como nunca o setor turístico local ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 23h06 (Atualizado em 04/02/2025 - 23h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O município de Porto Belo registrou um crescimento de 30% no setor gastronômico ao longo de 2024, com a abertura de 139 novos estabelecimentos, de acordo com dados do Observatório da Jucesc (Junta Comercial do Estado de Santa Catarina).

Para saber mais sobre esse crescimento impressionante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Apesar de Você’: música de Chico Buarque de Holanda na mira do atentado à ‘livre expressão’

Valor do dólar despenca e fica abaixo de R$ 5,80 após ‘guerra comercial’ entre EUA e China

Mulher é presa em Itajaí por stalkear dentista e namorada; ‘perseguição, injúria e ameaça’