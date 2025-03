‘Perda irreparável’: professora morre e pedestre fica ferido após atropelamento em SC Vítima foi identificada como Marli Lother, professora, que chegou a ser levada ao hospital em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos... ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 18h12 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h12 ) twitter

Um atropelamento em Três Barras, no Planalto Norte catarinense, resultou na morte de Marli Lother, professora local, e ferimentos em outra vítima na noite dessa quarta-feira (19). Marli, que foi socorrida em estado grave e levada ao hospital, não resistiu aos ferimentos. O motorista do veículo envolvido no acidente fugiu do local, mas foi localizado e preso pela polícia.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e a repercussão na comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

