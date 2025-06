‘Perdemos, senhor’: homens são presos com carga de frango furtada após colisão com ônibus em SC Arma, munições e drogas também foram encontradas com suspeitos de envolvimento em furto de carga de frango em Itapoá

ND Mais|Do R7 10/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 10/06/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share