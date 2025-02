Perdeu a placa do carro durante as chuvas em Florianópolis? Veja como recuperar Cerca de 100 placas foram levadas para a Base operacional da Guarda Municipal de Florianópolis ND Mais|Do R7 18/01/2025 - 20h06 (Atualizado em 18/01/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os motoristas que foram pegos de surpresa com os alagamentos durante as chuvas em Florianópolis entre quinta (16) e sexta-feira (17) e perderam as placas dos veículos, podem recuperar os objetos com a Guarda Municipal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber como recuperar as placas perdidas durante as chuvas.

Leia Mais em ND Mais:

Tenente da PM é preso por envolvimento na execução de delator do PCC

Santa Catarina contabiliza 13 cidades em emergência e prevê mais chuvas no fim de semana

VÍDEO: O que é uma ‘supercélula’, nuvem gigantesca que assustou moradores no interior de SP