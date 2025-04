‘Perdi meu parceiro’: esposa de homem que morreu esperando em hospital de SC clama por justiça Salete Lurdes de Oliveira Kroth, esposa de João Maria, que morreu esperando resultado de exames no HRO, em Chapecó, conversou com o... ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 05h25 (Atualizado em 16/04/2025 - 05h25 ) twitter

Salete e João Maria estavam juntos há 3 anos. Ele morreu esperando resultados de exames no HRO, na última sexta-feira (11) – Foto: Arquivo Pessoal/ND “Ele era um homem bom. Um parceiro para todas as horas. Não passávamos um dia longe um do outro. Até para dormir ficávamos de mãos dadas. Não me conformo que ele morreu sozinho gritando por socorro”. O relato emocionado é de Salete Lurdes de Oliveira Kroth, de 61 anos, esposa de João Maria Teixeira Machado, de 54 anos, que morreu esperando pelo resultado de exames no HRO (Hospital Regional do Oeste), em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, na última sexta-feira (11).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa história comovente.

