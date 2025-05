Perigo potencial: SC fica sob alerta amarelo para temporais com ventos de até 80 km/h Alerta amarelo indica tempestades com grande acumulado de chuva em Santa Catarina, que podem chegar a 300 milímetros; Inmet aponta... ND Mais|Do R7 08/05/2025 - 17h47 (Atualizado em 08/05/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A chegada de uma frente fria deve trazer fortes chuvas com volumes de até 300 milímetros para Santa Catarina a partir desta quinta-feira (8). Faixas litorâneas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul serão as mais afetadas, deixando a região em alerta amarelo para perigo potencial para tempestades.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os riscos e as recomendações da Defesa Civil.

Leia Mais em ND Mais:

Grupo ND oficializa compromissos de ESG com colaboradores

Operação em três estados prende 17 por fraude no Gov.br; hacker do RJ invadia contas

Em decisão inédita, STJ autoriza mudança de registro civil para gênero neutro