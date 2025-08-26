Perseguição tensa em SC termina com acidente triplo, homem ferido e droga apreendida
PM teria avistado carro em alta velocidade e motorista teria ignorado ordem de parada; perseguição tensa acaba após colisão com carros...
Um homem de 32 anos causou um acidente de trânsito envolvendo três veículos enquanto fugia da Polícia Militar na avenida Hironildo Conceição dos Santos, localizada na região de divisa entre Porto Belo e Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, na tarde de domingo (24).
Um homem de 32 anos causou um acidente de trânsito envolvendo três veículos enquanto fugia da Polícia Militar na avenida Hironildo Conceição dos Santos, localizada na região de divisa entre Porto Belo e Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, na tarde de domingo (24).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa perseguição tensa e suas consequências.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa perseguição tensa e suas consequências.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: