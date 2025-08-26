Perseguição tensa em SC termina com acidente triplo, homem ferido e droga apreendida PM teria avistado carro em alta velocidade e motorista teria ignorado ordem de parada; perseguição tensa acaba após colisão com carros... ND Mais|Do R7 25/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 25/08/2025 - 22h18 ) twitter

Um homem de 32 anos causou um acidente de trânsito envolvendo três veículos enquanto fugia da Polícia Militar na avenida Hironildo Conceição dos Santos, localizada na região de divisa entre Porto Belo e Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, na tarde de domingo (24).

