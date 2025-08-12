Perseguido por caçadores e sem a mãe: filhote de ‘Bambi’ é salvo por moradores em SC Os moradores relataram que viram ele e a mãe fugindo de cachorros, provavelmente de caçadores, em uma área de mata de Jaraguá do Sul... ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 05h37 (Atualizado em 12/08/2025 - 05h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um filhote de cervo foi encontrado ao lado da casa de um morador do bairro Três Rios do Norte, em Jaraguá do Sul. O animal foi resgatado pela equipe da Fujama (Resgate de Fauna da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa emocionante história de resgate!

Leia Mais em ND Mais:

De 0°C a 25°C: contrastes marcam previsão do tempo em SC e Defesa Civil alerta para a saúde

Sorteio especial do Dia dos Pais presenteia dois assinantes do Jornal ND

Caminhoneiro bêbado que matou avó, mãe e filha em SC é alvo de denúncia no MP