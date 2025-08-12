Logo R7.com
Perseguido por caçadores e sem a mãe: filhote de ‘Bambi’ é salvo por moradores em SC

Os moradores relataram que viram ele e a mãe fugindo de cachorros, provavelmente de caçadores, em uma área de mata de Jaraguá do Sul...

ND Mais|Do R7

Um filhote de cervo foi encontrado ao lado da casa de um morador do bairro Três Rios do Norte, em Jaraguá do Sul. O animal foi resgatado pela equipe da Fujama (Resgate de Fauna da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente).

