Perseguido por caçadores e sem a mãe: filhote de ‘Bambi’ é salvo por moradores em SC
Os moradores relataram que viram ele e a mãe fugindo de cachorros, provavelmente de caçadores, em uma área de mata de Jaraguá do Sul...
Um filhote de cervo foi encontrado ao lado da casa de um morador do bairro Três Rios do Norte, em Jaraguá do Sul. O animal foi resgatado pela equipe da Fujama (Resgate de Fauna da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente).
Um filhote de cervo foi encontrado ao lado da casa de um morador do bairro Três Rios do Norte, em Jaraguá do Sul. O animal foi resgatado pela equipe da Fujama (Resgate de Fauna da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa emocionante história de resgate!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa emocionante história de resgate!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: