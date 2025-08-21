Logo R7.com
Personal morta em acidente em SC foi pedida em namoro dias antes em passeio romântico

Alisson Cravo, namorado de Nicole Brenda, jovem morta em acidente na BR-101 a descreveu como uma “mulher incrível, guerreira, trabalhadora...

ND Mais|Do R7

Nicole Brenda Santos Marins, personal trainer que morreu em um acidente na BR-101, em Palhoça, na Grande Florianópolis, vivia o êxtase de ter encontrado um novo amor. Dias antes de morrer, a jovem de 28 anos foi pedida em namoro em um passeio romântico no Sul de Santa Catarina.

