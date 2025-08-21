Personal morta em acidente em SC foi pedida em namoro dias antes em passeio romântico Alisson Cravo, namorado de Nicole Brenda, jovem morta em acidente na BR-101 a descreveu como uma “mulher incrível, guerreira, trabalhadora... ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 04h37 (Atualizado em 21/08/2025 - 04h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Nicole Brenda Santos Marins, personal trainer que morreu em um acidente na BR-101, em Palhoça, na Grande Florianópolis, vivia o êxtase de ter encontrado um novo amor. Dias antes de morrer, a jovem de 28 anos foi pedida em namoro em um passeio romântico no Sul de Santa Catarina.

Para saber mais sobre a história emocionante de Nicole e os detalhes do acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Ibama multa homem que perseguiu elefante-marinho em praia de SC: ‘Chegam aqui cansados’

VÍDEO: Incêndio atinge apartamento em edifício residencial de Joinville

Quanto custa o metro quadrado no ‘Central Park’ de Criciúma? O preço surpreende