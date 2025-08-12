Logo R7.com
‘Pés de porco’: homem xinga guardas após confusão em mercado em Balneário Camboriú

O caso foi registrado no último sábado (9), na avenida do Estado.

ND Mais|Do R7

Um homem foi preso pela Guarda Municipal por ameaça, desacato e resistência em Balneário Camboriú. Segundo a guarda, o autor estava estava alterado e chamou os GMS de “pés de porco”. O caso foi registrado no último sábado (9), na avenida do Estado.

