'Pesadelo' de 30 anos, prédio condenado começa a ser demolido em Itajaí Demolição de prédio condenado no bairro São Vicente foi decisão de Município de Itajaí com autorização da Justiça ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 00h37 )

As obras para a demolição e um prédio abandonado na rua Antônio Ayres dos Santos, no bairro São Vicente, iniciaram nesta terça-feira (15). Foram três décadas de denúncias e problemas de segurança e saúde pública no local. A limpeza completa da área deve levar cerca de dois meses.

Para mais detalhes sobre essa importante ação que traz alívio para a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

